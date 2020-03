Sticchi Damiani: “Considerare di giocare ad agosto. Caduta la proposta di playoff e playout”

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, ha parlato del possibile impatto della Serie A in caso di ripresa del campionato e della questione playoff e playout: “Nel caso in cui il campionato non dovesse più ricominciare, stiamo cercando un modo per ricavare introiti, parliamo di circa 2-300 milioni di euro. Un sistema potrebbe essere la riduzione degli stipendi in base a un periodo determinato. Il sistema calcio rischia un danno esorbitante, quindi si deve anche considerare la possibilità di giocare ad agosto. Playoff e playout? Ne avevamo parlato, ero assolutamente scettico a riguardo, ma credo che la proposta sia caduta. Club a rischio fallimento? Dipende da che tipo di politica e che tipo di indebitamento hanno le società. Il Lecce non ha nessun debito pregresso, ma ci sarebbe ugualmente un impatto grande”.