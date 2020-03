E’ sempre più grave l’emergenza Coronavirus in Italia. Talmente tanto da costringere il Governo a prendere decisioni drastiche: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”. Sarebbe questa l’ultima proposta da parte del Comitato scientifico del Governo. A questo punto è possibile ipotizzare sviluppi e scenari clamorosi.