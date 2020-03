Stop a Champions ed Europa League per il Coronavirus? La decisione dell’Uefa

La riunione è ancora in corso ma il tutto sembra rimandato a martedì 17 marzo. La Uefa, infatti, sembra intenzionata a rispettare il programma di Europa League di oggi. Dunque, si dovrebbero disputare le sei gare della seconda competizione europea per club, a discapito dell’allarme Coronavirus. La stessa Uefa ha invitato i rappresentanti delle 55 federazioni, insieme al board dell’Eca, le Leghe europee e rappresentanti FifPro a un meeting in videoconferenza in programma martedì 17 marzo. Si parlerà non solo del futuro delle coppe ma anche dell’Europeo 2020.