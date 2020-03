La stupidità ai tempi del Coronavirus, i tifosi dello Zenit cantano: “Moriremo tutti” [VIDEO]

In Russia si gioca. E i tifosi dello Zenit San Pietroburgo hanno intonato cori riprovevoli sul Coronavirus durante la gara contro l’Ural. In un momento difficile per tutta l’Europa, i supporters russi si sono lasciati andare a dei canti vergognosi, scioccanti: “Moriremo tutti! Il mio modo di fare preferito è festeggiare durante la peste”. Un coro che ha fatto il giro del mondo e del web. Un modo per esorcizzare la paura, forse, ma sembrato davvero esagerato e fuori luogo in un momento del genere. In basso il VIDEO.

«Мы все умрем!» Мой любимый жанр – пир во время чумы 🙂 pic.twitter.com/j9g2LCZ0Jc — Pavel Voronkov (@paul_raven) March 14, 2020