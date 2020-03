Calciatore squalificato 4 mesi: aveva dato informazioni riservate per le scommesse [NOME e DETTAGLI]

E’ arrivato un duro provvedimento nei confronti del calciatore Daniel Sturridge, l’attaccante inglese è stato squalificato per ben 4 mesi per aver violato le regole della federcalcio inglese sulle scommesse. L’ex Liverpool era stato sospeso per due settimane, più altre quattro con sospensione condizionale, e multato per circa 100 mila euro, adesso la stangata è stata ben più pesante. L’accusa è quella di aver fornito delle informazioni al fratello per una scommessa sul suo possibile trasferimento al Siviglia. Il calciatore non potrà dunque giocare fino al termine della stagione, e ha rescisso il suo contratto con il Trabzonspor dopo aver collezionato 16 presenze totali con 7 gol realizzati, di cui quattro in campionato e tre nella Coppa di Turchia.