Emergenza Coronavirus, il vaccino arriva dal… presidente dell’Hoffenheim

Potrebbe essere Dietmar Hopp, presidente dell’Hoffenheim l’uomo in grado di salvare il mondo dall’emergenza Coronavirus. Secondo il quotidiano tedesco Der Spiegel, sarebbe vicino, con la società di sua proprietà Curevac, con sede a Tubinga, alla scoperta di un vaccino. Il numero uno del club tedesco si sarebbe rifiutato di venderlo a Trump, impedendo che diventasse di proprietà degli Stati Uniti. Hopp ha dichiarato: “La Curevac sta studiando il vaccino contro il Coronavirus per aiutare la gente non solo in alcune regioni, ma in maniera solidale in tutto il mondo. E sarei felicissimo se questo risultato potesse essere raggiunto attraverso i miei investimenti a lungo termine in Germania”.