“Siamo alle solite. Accusare la Juve è vergognoso, pura follia”: Tacchinardi alza la voce

La situazione Coronavirus peggiora di ora in ora. Anche il calcio si è adeguato per la sicurezza degli atleti. Le partite si giocheranno a porte chiuse per i prossimi 30 giorni. Uno dei focolai è in Lombardia. Chi vive a Crema è Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, che ha parlato a “Tuttosport” della situazione nella sua zona: “E’ abbastanza tranquilla se le dico che in giro vedo tanta gente. Io stesso esco, senza problemi. Da questo punto di vista non la vedo così drammatica. Ho amici a Codogno, mi dicono che un po’ di paura ci sia. Ma il problema è un altro. C’è la sensazione che stia per scoppiare qualcosa di più grande, la percezione che il virus possa aumentare la sua diffusione, forse perché il problema è stato “pompato” in una certa maniera. E quindi io per primo non posso non dirmi preoccupato, anche se mi raccontano che molti si curino con una tachipirina, mentre il virus “dà il carico” su chi soffre di patologie più importanti. Però non conosco persone in quarantena a Crema”.

Si passa poi alla spinosa questione Juve-Inter e Tacchinardi difende a spada tratta i bianconeri: “Premetto: si è creata una situazione pazzesca, ma bisogna stare molto attenti a dosare le parole. Sì, anche gli addetti ai lavori. Devo dire che la Juve si sta comportando da vera signora. Ascolta, lascia parlare gli altri, anche troppo, visto che tutti o quasi hanno avuto reazioni esagerate, e magari si sarà anche stufata. La Juve se deve giocare gioca, altrimenti non lo fa. Invece tutti hanno parlato prima di sapere le cose. All’Inter è stato anche chiesto se volevano giocare il lunedì… Poi, però, siamo alle solite: c’è chi parla di Calciopoli bis e mi sembra una follia. Io ho giocato per 11 anni nella Juventus, è troppo facile cercare un appiglio simile. Non capisco nemmeno le dichiarazioni di Liverani: Fabio è un amico nonché una persona molto intelligente, ma ha detto cose sbagliate. Parlare di campionato falsato e cose del genere… sono frasi molto pesanti. La Lega poteva gestire meglio la situazione e soprattutto spiegarla con maggiore chiarezza. Ma, ripeto, se salta fuori Calciopoli diventa tutto esagerato. Questa è follia. Accusare la Juve è vergognoso. Sarà anche un periodo di grandi pressioni, con punti pesanti in ballo. Questo è un caso in cui la programmazione fisica salta totalmente. Perciò dico che d’ora in poi sarà favorita la squadra che abbia lo staff più bravo nel saper gestire tutto”.