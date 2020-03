Tagli stipendi Juve, Ronaldo viene esaltato ma Varriale ironizza: “Un filino meno…” [FOTO]

La Juventus, nella giornata di ieri, ha comunicato che i suoi calciatori e l’allenatore rinunceranno alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno, per un risparmio totale di 90 milioni. Oggi, nelle pagine di Gazzetta dello Sport, è stato elogiato il gesto, mettendo in particolare risalto Cristiano Ronaldo, secondo la rosea “l’eroe che si fa carico dei problemi della gente, il Re Mida che scende in mezzo al popolo”. Riflessioni non condivise dal giornalista Enrico Varriale, che ha mostrato tutto il suo disappunto su Twitter: “Ecco, anche un filino meno. Grazie”, ha scritto ironicamente postando uno stralcio dell’articolo sopracitato.

