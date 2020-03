Taglio stipendi, il giornalista sulla scelta della Juventus: “il vero plauso lo merita il Napoli”

Il comunicato della Juventus che confermava il taglio degli stipendi per calciatori e staff è stato molto apprezzato, ma non sono mancati i momenti di discussione. Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha preferito però esaltare il comportamento dei calciatori del Napoli: “Punti di vista, a proposito di esempi di professionalità. Per me il vero plauso lo meritano i giocatori del Napoli, che sono rimasti a casa e stanno seguendo il programma di allenamenti della società. Il taglio degli stipendi sarà la doverosa (e postuma) conseguenza degli eventi”, scrive su Twitter. Il riferimento è alla fuga dei calciatori della Juventus che, a causa dell’emergenza Coronavirus hanno deciso di lasciare l’Italia.

Punti di vista, a proposito di esempi di professionalità. Per me il vero plauso lo meritano i giocatori del #Napoli, che sono rimasti a casa e stanno seguendo il programma di allenamenti della società. Il taglio degli stipendi sarà la doverosa (e postuma) conseguenza degli eventi pic.twitter.com/C3h7Ytxsr2 — Marco Azzi (@marcoazzi66) March 28, 2020