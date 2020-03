Tensione Torino, TuttoSport: “ancora scintille in allenamento tra compagni”, il VIDEO dell’episodio

Cresce sempre di più la tensione in casa Torino. Il club granata è in crisi di risultati, ma anche il rapporto all’interno dello spogliatoio sta vivendo momenti di nervosismo. La squadra è crollata in classifica dopo le ambizioni iniziali di Europa, adesso anche la permanenza in massima categoria è a serio rischio. Il gruppo non è tranquillo come dimostrano gli ultimi episodi che si sono verificati in allenamento. Prima il durissimo intervento di Zaza su Edera che ha rischiato di far veramente male al compagno, adesso un nuovo caso riportato sempre da ‘TuttoSport’. “Sane scintille di rigore”, è il titolo. Berenguer durante la partitella viene steso da Nkoulou, rigore netto postato sul profilo Instagram del club e qualche scintilla tra i calciatori. Nel video in basso si vede la fase iniziale di tensione tra i calciatori.