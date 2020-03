“Risponderei subito alla chiamata di Mancini, sarebbe un onore”: altro oriundo in Nazionale? [NOME]

La Nazionale italiana ha avuto diversi oriundi nelle proprie fila. Sono stati tantissimi in passato i calciatori naturalizzati e tanti ancora oggi fanno parte del gruppo di Roberto Mancini. Rafael Toloi, difensore italo-brasiliano dell’Atalanta, potrebbe aggiungersi a questa lista. Toloi si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Rivista Undici e ha toccato anche questo tema: “Non dimentico i sacrifici fatti, so qual è stato il mio percorso, so che non è stato facile. Non posso permettermi di sprecare tutto, non me lo perdonerei. Da quando ho 13 anni vivo da solo. Sono andato via di casa per giocare a calcio, a Goiás, senza i miei genitori perché avevano un lavoro nel mio paese. Flavia, mia moglie e mamma di Maria, la nostra figlia, è sempre stata con me: mi ha aiutato tanto. Sarebbe un onore poter indossare la maglia azzurra: ho i bisnonni italiani e sono da cinque anni qui, in questo Paese bellissimo: ho il cuore azzurro. Risponderei subito alla chiamata di Mancini”.