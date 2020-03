Toni: “Nuovo attaccante Juve? Vi dico io qual è il nome giusto per affiancare Ronaldo”

31 gol in una stagione con la Fiorentina, tante reti al Bayern Monaco, capocannoniere in età avanzata con l’Hellas Verona. Luca Toni di bomber se ne intende. Intervistato da ‘Tuttosport’, l’ex attaccante ha detto la sua sul prossimo attaccante della Juventus. Tra i tanti nomi che si fanno, da Icardi a Kane, Toni non ha dubbi su chi sarebbe il partner ideale di Cristiano Ronaldo: “Gabriel Jesus sarebbe il più adatto. È veloce, tecnico, serve assist. Il brasiliano del Manchester City è il meno bomber, però… Però sarebbe il più adatto per giocare con Cristiano Ronaldo. Perché CR7 non è un centravanti puro, ma è quello che alla fine segna di più e deve fare più goal. Un bomber troppo bomber, come ad esempio Kane che reputo il migliore degli under 30, non è detto che si trovi a meraviglia con Cristiano Ronaldo. Vedo molto meglio Gabriel Jesus, che al City segna ma fa anche segnare molto, apre spazi per i compagni, pressa e poi ha soltanto 22 anni”.

