Torino, il presidente Cairo finisce nella bufera: il VIDEO (ai tempi del Coronavirus) scatena il caos

Un video in cui Urbano Cairo parla di fatturati sta scatenando il putiferio. L’imprenditore e presidente del Torino esalta i numeri dei suoi giornali, dal ‘Corriere della Sera’ ai settimanali fino ai periodici. Nel suddetto video, che circola su Youtube e sui social, Cairo dice: “Eravamo in pochi entusiasti, coraggiosi, instancabili e io oggi mi sento così, con la nostra impresa che sta andando a gonfie vele, con La 7 che fa +30% in più di ascolti, il “Corriere della Sera” on line che macina abbonamenti, quello cartaceo che va bene, per cui diamoci da fare, potremmo chiudere l’anno con un fatturato nettamente maggiore”. Parole normali in un contesto normale, ma ai tempi del Coronavirus c’è chi ha attaccato pesantemente Cairo, definendolo speculatore, avvoltoio, approfittatore e chi più ne ha più ne metta. Cairo passa poi a fare alcuni esempi di prodotti e catene che stanno ottenendo buoni risultati anche se la gente esce meno. Esalta lo shopping online e poi invita tutti a “darci dentro” e a rimanere positivi in questo periodo difficile.

E’ forse l’uso del verbo approfittiamone che ha fatto storcere il naso a molti. Ma Cairo ha fatto semplicemente il suo lavoro, niente di più. Il suo è un invito ad andare avanti tutti insieme. Che dovrebbe fare un imprenditore se non continuare a lavorare? Dovrebbe chiudere le sue aziende come hanno (purtroppo) dovuto fare in tanti con le loto attività? Dovrebbe dimostrare solidarietà? No, è questa la risposta che ci siamo dati. E’ un imprenditore e guai se mollasse alle prime difficoltà. Se tutti mollassero il Paese andrebbe davvero allo sbando. Le vere domande sono: “Chi ha diffuso un video che molto probabilmente doveva arrivare solo ai diretti interessati? Qualcuno che vuole il male di Cairo? Qualcuno che vuole infangarlo?”. Qualche ora dopo, lo stesso Cairo ha pubblicato un altro video su Instagram in cui spiega le sue motivazioni, il messaggio e che dietro non c’era alcuna speculazione, anzi. Insomma, tutto chiarito. O meglio, chiaro lo era sin dall’inizio, ma come al solito qualcuno ci ha marciato. Anche in un periodo così.