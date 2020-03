Tottenham, sconfitta e nervi tesi: Dier vuole aggredire un tifoso. Mourinho: “Insultati lui e il fratello”

Forse è il caso che anche in Premier League inizino a chiudere le porte ai tifosi, come fatto in Serie A praticamente da oggi. Per il Coronavirus? Sì, ma non solo. Per evitare che si possano azzuffare i calciatori coi propri tifosi. Ebbene sì, avete sentito bene. E’ successo in Inghilterra, a Londra, ieri sera. Qualche momento di tensione e nervosismo dopo la gara tra il Tottenham e il Norwich di FA Cup, vinta dagli ospiti dopo i calci di rigore. Eric Dier, infatti, ha scavalcato alcune file della tribuna per provare ad aggredire un tifoso. Solo il tempestivo intervento degli steward ha evitato il peggio, con il malcapitato che nel frattempo si era dato alla fuga.

A spiegare il motivo del gesto è stato il tecnico José Mourinho, che ha parlato nel post gara: “Eric ha fatto ciò che un professionista non dovrebbe mai fare, ma non è facile restare calmi quando insultano te e tuo fratello”. Ora resta soltanto da capire se il club londinese prenderà provvedimenti nei confronti del giocatore.