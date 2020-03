Tragedia nel calcio italiano: arbitro muore travolto da un treno [NOME e DETTAGLI]

Tragedia a Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata, nelle Marche, dove è morto Antonio Martiniello, l’arbitro che a inizio febbraio era stato sottoposto a Daspo dopo che al termine della partita di Seconda Categoria tra il Borgo Mogliano e il Montottone aveva colpito con una testata il portiere Matteo Ciccioli. Martiniello è stato travolto da un treno. Si trovava agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dopo una denuncia per stalking da parte di una ex fidanzata. Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri si sarebbero presentati a casa sua per arrestarlo dopo che l’uomo aveva violato la misura cautelare; barricatosi in casa – come riporta il Resto del Carlino (edizione di Macerata) – avrebbe tentato la fugain seguito all’intervento dei vigili del fuoco, finendo travolto dal treno mentre provava a scappare sui binari. Al momento, però, non si esclude il suicidio.