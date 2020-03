Tragedia nel calcio, pullman si schianta contro l’albero: morti 9 calciatori, altri in gravissime condizioni

Una nuova tragedia sconvolge il mondo del calcio. Non solo l’emergenza Coronavirus, si è anche verificato un altro terribile episodio. Sono morti 9 calciatori dell’Etoile du Guinee, squadra della Serie B della Guinea, ferite altre 18 persone ed alcune sarebbero in gravissime condizioni. Tra i deceduti c’è anche Almamy Keita, fratello del centrocampista del Liverpool Naby. L’incidente si è verificato a Timbo, località vicino a Mamou, una città a circa 250 chilometri dalla capitale Conakry, a bordo 27 persone, in totale 22 calciatori, 4 persone dello staff della squadra e l’autista. La ricostruzione è arrivata direttamente dall’allenatore dell’Etoile du Guinee ai microfoni di Guineematin.com: “Eravamo in una discesa quando i freni del pullman hanno ceduto improvvisamente. C’erano tre curve, l’autista è riuscito a fare in qualche modo le prime due ma nella terza non poteva più far nulla, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un albero”.