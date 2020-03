Tragedia in Serie A, sorella di un calciatore uccisa a colpi di pistola [NOME e DETTAGLI]

Una vera e propria tragedia ha colpito il mondo del calcio e la Serie A. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dall’Hellas Verona. “Hellas Verona FC esprime i sensi del più profondo cordoglio e della più affettuosa vicinanza ad Emmanuel #Badu per la scomparsa, in tragiche circostanze, della sorella Hagar”. Secondo quanto riferiscono i media del Ghana, la ragazza sarebbe stata uccisa a Berekum, città d’origine della famiglia. Le avrebbe sparato un uomo che è stato identificato con il nome di Kwabena Yeboah, e che adesso è in fuga. Le forze dell’ordine si sono messe subito alla ricerca dell’uomo.