In Turchia ancora giocano, ma Obi Mikel rescinde e sbotta: “Nella vita c’è molto più che il calcio”

In Turchia si continua a giocare. La SuperLig è, infatti, uno dei pochissimi campionati al mondo non fermato dal Coronavirus. E’ ufficiale la risoluzione del contratto del centrocampista ex Chelsea John Obi Mikel con il Trabzonspor. Il calciatore aveva chiesto espressamente di lasciare il club per paura di contrarre il Covid-19. Era in scadenza nel 2021. Queste le parole del nigeriano: “C’è di più nella vita oltre al calcio. Non mi sento a mio agio e non voglio giocare in questa situazione. Tutti dovrebbero restare a casa con le proprie famiglie in questo momento difficile. La stagione dovrebbe essere cancellata, il mondo sta attraversando un periodo turbolento”.