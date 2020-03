Turris, il presidente scrive al Liverpool: “Organizziamo un’amichevole a Torre del Greco”. E i reds rispondono

Una richiesta, forse più un sogno. Un desiderio. Magari scritta per gioco ma con la possibilità che si possa concretizzare. E l’email che il presidente della Turris, Antonio Colantonio, ha inviato al Liverpool chiedendogli la possibilità di organizzare un’amichevole tra le due squadre a Torre del Greco. Il motivo? E’ presto detto: le due squadre erano le uniche due tra Italia e Inghilterra imbattute fino allo scorso weekend. Per uno strano scherzo del destino, entrambe hanno però conosciuto la parola sconfitta – per la prima volta in stagione – tra sabato e domenica. I reds hanno perso 3-0 contro il Wolverhampton, il club di Torre del Greco è stato invece battuto dal Sassari Latte Dolce.

Così, come sopracitato, il numero uno della compagine campana ha provveduto a scrivere una mail a Salah e compagni: “Organizziamo un’amichevole a Torre del Greco”, la richiesta. “Congratulazioni per i successi. Abbiamo inoltrato la sua richiesta. Se verrà accettata, la ricontatteremo”. E’ la risposta del club inglese, che ha ricevuto la proposta e la valuterà. Si affronteranno, quindi, le due squadre? Presto potremmo saperlo, non ci resta che attendere.