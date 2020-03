Tutti contro il Manchester City: 8 club di Premier chiedono l’esclusione dalla Champions

Il Manchester City è stato escluso per due stagioni dalla Champions League, a causa di violazioni al Fair Play Finanziario. Il club inglese ha presentato ricorso al TAS, ma alcuni club di Premier League preannunciano battaglia. Secondo quanto riporta il Daily Mail, ben 8 squadre hanno presentato una richiesta al TAS per chiedere l’esclusione del City nelle prossime due competizioni. La discussione del ricorso è stata sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus, e queste ultime vicende confermano il cattivo rapporto tra il club di Manchester e le altre proprietà. Una fonte ha parlato al Daily Mail: “La sensazione è che i club ne abbiano avuto abbastanza del comportamento del City, per troppo tempo se l’è cavata violando le regole e dovrebbe andare in Champions a discapito di un club che ha agito correttamente?”.