Tutti palleggiano con la carta igienica, Valdifiori lo fa con un uovo: il finale è sorprendente [VIDEO]

C’è chi palleggia con un rotolo di carta igienica e chi con un uovo. In periodo di Coronavirus, i calciatori hanno trovato alternative al pallone. Troppo semplice sfruttare la cara vecchia sfera, meglio ingegnarsi. E Mirko Valdifiori, rispetto a tanti colleghi, ha voluto trovare un’alternativa: l’uovo, appunto. Il centrocampista della Spal si è divertito a fare alcuni palleggi e a caricare il video sul suo profilo Instagram. Poi ha nominato alcuni amici calciatori per la nuova challenge, ricevendo anche qualche commento, tra cui quello di Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria: “Il solito pagliaccio”. In basso il VIDEO con finale a sorpresa.