L’ultima pazza idea sui campionati: “Finire la stagione in estate, poi pausa invernale e ripartire a febbraio 2021”

“Perché non terminare questa stagione da agosto a ottobre, fare pausa vacanze invernale, ripartire con la stagione 2021/22 a febbraio, pausa estiva per gli Europei, terminare ad ottobre e quindi giocare i Mondiali? Prima di tutto questa soluzione ci darebbe il tempo di regolare l’aspetto sanitario e preservare la salute di tutti, ridurrebbe le partite in inverno e aumenterebbe quelle d’estate: vedere una partita a maggio, giugno e luglio mi sembra più piacevole”. E’ la pazza proposta del presidente del Nizza Jean-Pierre Rivère. Servirebbe, a suo avviso, per allineare i campionati al 2022, quando si giocheranno i Mondiali in Qatar in pieno inverno. Questo per ‘abituare’ le leghe ad una pausa invernale anziché estiva. Pausa invernale che, per forza di cose, ci sarà tra due anni.