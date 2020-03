Martial e McTominay, il derby di Manchester è dello United: all’Old Trafford finisce 2-0

Un gol alla mezz’ora di Martial e Mc Tominay nel finale a chiudere: United-City finisce 2-0. Il derby di Manchester è appena terminato, ad aggiudicarselo sono appunto i ragazzi di Solskjaer con le reti del francese e dello scozzese. KO gli uomini di Guardiola, ma la loro rincorsa verso la promozione era già ampiamente compromessa per via del pazzesco cammino del Liverpool, che dopo la prima sconfitta stagionale di settimana scorsa è tornato a vincere ieri battendo il Bournemouth. Successo prezioso in chiave classifica, invece, per i Red Devils, che non perdono di vista l’obiettivo Champions League. Il quarto posto dista sempre tre punti ed è occupato dal Chelsea, che nel pomeriggio ha rifilato un netto poker all’Everton.