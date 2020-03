Valencia-Ilicic 3-4: Atalanta grande bellezza, si fa la storia in una serata anomala!

Che bello veder giocare questa Atalanta! Rischia di diventare una frase scontata, ma non deve essere così. La compagine di Gasperini sbanca Valencia con un altro poker, dopo quello rifilato all’andata: finisce 3-4 con ben quattro reti di Ilicic. Un mostro! L’unica sfortuna per gli orobici è di aver fatto la storia in una serata anomala, nel contesto di un periodo storico in cui il calcio (non in Spagna, a sentire i tifosi locali) passa in secondo piano. In tanti si ricorderanno di questa impresa, ma in tanti ricorderanno anche marzo 2020 per ben altri motivi…

Ma veniamo alla partita, che si sblocca subito. Ilicic va via in area a Diakhaby, che lo stende. Rigore e realizzazione centrale. 0-1. Per il Valencia si comincia in salita, più di quanto già non lo fosse. Al 20′ Gameiro pareggia e tiene accesa la fiammella della speranza. Non serve. Ilicic va via, ancora Diakhaby tocca in area con la mano. Altro rigore, col Var. Altra realizzazione sempre dello sloveno. 1-2 all’intervallo.

Nella ripresa Gomez e compagni continuano ad attaccare, ma vanno in svantaggio. Di nuovo Gameiro e poi Torres fanno 3-2, ma al Valencia servirebbero altre 3 reti. Impossibile. Sì, impossibile se tra gli avversari hai un calciatore di nome Ilicic. Non voleva farsi dire: “Hai segnato solo su rigore”. E così si inventa due perle: 3-3 e 3-4. Con una naturalezza tale da fare sembrare tutto semplicissimo, ma non è così. L’Atalanta non rischia più, servito un altro poker. Si va ai quarti, con la speranza che nel futuro prossimo si possa tornare a parlare solo di calcio…