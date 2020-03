Valencia-Atalanta 3-4, le pagelle di CalcioWeb – Ilicic come la pubblicità dei Pampers, Palomino kebabbaro

Valencia-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – L’Atalanta vola ai quarti di finale di Champions League. Valencia battuto anche al “Mestalla” per 3-4. Grande protagonista Ilicic, fantastico poker per lo sloveno. Per gli spagnoli si salva Gameiro, doppietta per lui. Disastro Diakhaby.

Valencia-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

VALENCIA (4-4-2): Cillessen 5.5; Wass 5, Diakhaby 3 (46′ Guedes 5), Coquelin 4 (79′ Cheryshev sv), Gayà 5; Torres 6, Parejo 5.5, Kondogbia 4.5, Soler 5; Rodrigo Moreno 4.5 (79′ Florenzi sv), Gameiro 7.

ATALANTA (3-4-2-1):

Sportiello 5 – All’esordio nelle coppe europee, le mani gli tremano. Sbaglia clamorosamente l’uscita sul gol del 3-2: A FARFALLE.

Djimsiti 6 – Attento quanto basta, ogni tanto randella: ‘STO PIEDE PO ESSE FERO E PO ESSE PIUMA.

Caldara 5.5 – Non sembra lo stesso difensore ammirato nella prima esperienza in nerazzurro, il passaggio al Milan lo ha segnato e ogni tanto si distrae e fa la bella statuina: MARCATURA A…DUOMO.

Palomino 5 – Regala il pareggio a Gameiro con un intervento sciagurato: INDECISO COME UN KEBABBARO CHE DICE “METTO PICCANTE?”.

Hateboer 6 – Dopo la splendida prova dell’andata, ci si aspettava fosse devastante, non ci riesce ma fa la sua onesta partita: HANS(IA) DA PRESTAZIONE.

de Roon 6 – E’ l’uomo che ti porteresti per una rissa nei peggiori bar di Caracas: PICCHIATORE. (44′ Zapata 6)

Freuler 6.5 – Come il compagno di reparto ma con più stile: GANGSTER RAFFINATO.

Gosens 6.5 – Le sue sgroppate sulla fascia sinistra sono sempre preziose, che siano al trotto o al galoppo: CAVALLO DI RAZZA.

Pasalic 6.5 – Gasperini si gioca la carta del falso nueve (essendo in Spagna ci sta) e la mossa non delude le aspettative: BARO PROFESSIONISTA (83′ Tameze sv)

Ilicic 9 – 4 GOL. Che vogliamo dire di più? Sembra la pubblicità dei pannolini Pampers, soltanto che al posto di nasce, cresce, corre ha un’altro claim: NASCE, CORRE E SEGNA.

Gomez 7 – L’altezza non conta e lui ne è la piena dimostrazione: NELLA BOTTE PICCOLA C’E’IL VINO BUONO (78′ Malinovskyi 6.5)