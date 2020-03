Valentino Rossi: “Lo scudetto? Siamo a due terzi della stagione, sarebbe un peccato non assegnarlo”

Valentino Rossi, da sportivo, è stato costretto a fermarsi come tutti per l’emergenza Coronavirus. Oltre che in prima persona, in quanto motociclista, anche da spettatore, in quanto tifoso dell’Inter. Ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, di calcio, dell’eventuale ripresa e dello scudetto.

“Secondo me sarebbe un peccato non assegnarlo. Si è arrivati comunque a più di due terzi di stagione. Vincerebbe la Juve, ancora (sorride). A parte gli scherzi, per i tifosi vedere playoff e playout potrebbe essere bello ma sarà sicuramente un anno condizionato dal virus. Anche le ultime partite che hanno voluto fare per forza, anche la Champions League. Si guardavano queste partite in un’atmosfera particolare come dire: ‘A cosa serve giocare a calcio adesso?’. È come se avessero corso il Gran Premio di F1. Secondo me è un momento dove lo sport deve fermarsi, deve aspettare. Prima deve star bene tutta la gente e poi si può ricominciare a giocare”.