“Vergognoso lui e chi lo fa parlare”, durissimo attacco di Pistocchi

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha attaccato duramente l’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi. Quest’ultimo aveva scritto: “Considerando la lunga inattività delle squadre e tenendo in conto debito la salute dei giocatori, sarebbe già ora di pensare a sospendere il campionato non assegnando il titolo, mandando alla Champions le prime quattro classificate alla 26esima giornata. Stessa cosa per l’ E-League. Poi congelamento delle retrocessioni e promozione delle prime due della serie B in A, da fare quindi a 22 nel 2020-21″. Dura la replica del giornalista a Moggi e a tutte quante le testate giornalistiche che lo intervistano: “Senza vergogna. Lui, e chi lo fa parlare“, il suo tweet.