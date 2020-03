Tutta la verità sul ritorno di De Rossi alla Roma: la rivelazione dell’ex giallorosso

L’addio alla Roma dopo una vita, tra lacrime e abbracci, la nuova e desiderata esperienza oltre Europa, breve ma intensa, e le voci secondo cui sia vicino un suo ritorno in capitale, tra i dirigenti della nuova proprietà Friedkin. Ma è lo stesso Daniele De Rossi, a Gazzetta.it, a respingere ogni rumors circa un suo possibile contatto, almeno allo stato attuale: “Ho letto di abbocchi con la Roma, non mi sono mai proposto a nessuno e non ho intenzione di iniziare ora“, ha detto l’ex centrocampista dei capitolini.