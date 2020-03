Il Coronavirus è ormai una questione globale. Chi esce dall’Italia o comunque da zone in cui i contagi sono in aumento, è a serio rischio. Lo può fare solo per casi di necessità. Arturo Vidal e Alexis Sanchez, a tal proposito, sono tornati dall’Europa in direzione Cile, dove dovranno giocare i match validi per le qualificazioni ai prossimi mondiali contro Uruguay e Colombia. Ma, come annunciato dal ministro della Sanità Jaime Manalich, saranno messi in quarantena preventiva.