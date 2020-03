“Vietate orge e gangbang”, la disposizione dopo l’emergenza Coronavirus [FOTO]

“Come misura ulteriore per contenimento Coronavirus sono state viete orge e gangbang su tutto il territorio comunale di Bugliano”. E’ questo il comunicato pubblicato sul profilo Twitter del Comune di Bugliano. L’emergenza Coronavirus ormai è totale e sta riguardando sempre più paesi. L’Italia si trova in zona rossa ed è consentito spostarsi solo in casi strettamente necessari. Nel frattempo ha portato reazioni la disposizione del comune di Bugliano che ha vietato assembramenti per motivi sessuali. In basso il post.

🔴 VIETATI ASSEMBRAMENTI DURANTE LE ATTIVITÀ SESSUALI.

Come misura ulteriore per contenimento #coronavirus sono state viete orgie e gangbang su tutto il territorio comunale di #Bugliano pic.twitter.com/KugSY4jiUi — Comune di Bugliano (@CBugliano) March 10, 2020