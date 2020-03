“Una vigliaccata, perchè non torna all’Arsenal? Chi è e cosa fa Gazidis?”, pesante attacco da un ex Serie A

Ennesima rivoluzione in vista in casa Milan. Il quadro societario è pronto a cambiare ancora una volta. Boban e Maldini verso l’addio con Gazidis pronto a prendere pieni poteri. Tanti attacchi nelle ultime ore all’ex Arsenal. Tra questi c’è quello di Christian Vieri, che a “Tiki Taka” ne ha parlato così: “Boban ha fatto bene. Gazidis è andato a parlare con Rangnick quando lui non c’entra niente. Ma chi è Gazidis? Cosa fa? Ci sono Boban e Maldini in quel ruolo. Boban doveva stare zitto? Nella vita bisogna essere uomini e avere i coglioni e Boban li ha. Maldini ha chiamato Boban per lavorare insieme, sono molto amici. Boban non è stato mandato via: uno ha fatto una vigliaccata, l’altro non è un pupazzo. Ha personalità e dice le cose in faccia. Perchè Gazidis non se ne ritorna all’Arsenal?”. Anche Ciro Ferrera ha difeso a spada tratta i due ex “colleghi”.