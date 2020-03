“Abbiamo sostenuto fin dall’inizio che la concessione di far giocare a porte chiuse è giusta, nel momento in cui non pongano a rischio la salute di uno spettatore”. Sono le parole, a Radio Punto Nuovo, di Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo Oms, consigliere del ministro Speranza per il Coronavirus e consulente Coni. “Attività sportiva dei giovani? All’aperto si può fare, affinché non favoriscano la diffusione. Tutta la popolazione mondiale è suscettibile, nessuno è immune”.