Lo zampino di Cristiano Ronaldo in Real Madrid-Barcellona: il portoghese protagonista anche al Bernabeu

Il Clasico è andato al Real Madrid. I Blancos si sono sbarazzati degli acerrimi rivali del Barcellona con un 2-0 arrivato nella ripresa grazie ai gol di Vinicius Junior e Mariano Diaz. Un successo che mancava al Real Madrid dall’agosto 2017, in Supercoppa. Vinicius è diventato il più giovane marcatore di sempre del Clasico, battendo Messi. Il brasiliano ha esultato con la famosa rincorsa chiusa da salto e atterraggio a gambe divaricate, accompagnato dal “siuuu” alla Cristiano Ronaldo. Esultanza non casuale. Il perché è presto detto. Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha approfittato del rinvio della gara contro l’Inter per tornare al Bernabeu in qualità di spettatore, o meglio di tifoso. E, durante l’intervallo, abituato a vincere è sceso negli spogliatoi per spronare la squadra di Zidane. A raccontare il retroscena è stato proprio Vinicius Jr, nel post-partita ai microfoni di Complesports: “Cristiano è venuto nello spogliatoio a metà tempo per caricare la squadra e darci sostegno morale. Ecco il motivo per il quale ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo”.