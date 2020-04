Quella strana giornata di Serie A: la monetina di Alemao e il gol fantasma di Marronaro, scudetto al Napoli

Una giornata di Serie A anomala a dir poco. Era l’8 aprile del 1990 e Milan e Napoli si contendevano il titolo. I rossoneri erano di scena a Bologna, con un punto di vantaggio sui partenopei, impegnati a Bergamo contro l’Atalanta. Sul risultato di 0-0, in entrambe le gare accade qualcosa di particolare. A Bologna a pochi minuti dal termine del match un tiro di Lorenzo Marronaro colpisce Filippo Galli; il portiere Pazzagli sbaglia ma ferma la sfera poco prima che questa varchi la linea. Almeno così sembra, perché nel parapiglia generale il direttore di gara Tullio Lanese non si accorge che la palla è entrata. A Bergamo, Alemao durante un azione di gioco viene colpito da una monetina da 100 lire. Il brasiliano si accascia a terra su consiglio del massaggiatore partenopeo Carmando. Il Napoli sporge reclamo con un referto medico. Situazione che porta la squadra partenopea a vedersi assegnata la vittoria a tavolino (all’epoca 2-0). Una moneta da 100 lire vale l’aggancio in classifica al Milan e porterà al titolo finale.