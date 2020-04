Addio all’ex allenatore di Barcellona, Atletico e Real Madrid: il calcio piange una leggenda [NOME e DETTAGLI]

E’ un giorno tristissimo per il mondo del calcio. Dopo la morte dell’ex Lazio Sergio Guenza, arriva un’altra brutta notizia. Addio anche a Radomir Antic, ex calciatore ed allenatore serbo. Aveva 71 anni, è stato uno dei pochi tecnici a far parte di Real Madrid, Atletico e Barcellona. L’annuncio è arrivato direttamente dai Colchoneros. L’esperienza più importante da calciatore è stata al Partizan, poi Fenerbahçe, Real Saragozza e Luton Town.

Molte avventure anche come allenatore. Dopo il Partizan ha allenato Real Saragozza, Real Madrid, Real Oviedo, Atletico Madrid, Barcellona, Celta Vigo, la Serbia, lo Shandong Luneng e l’Hebei CFFC nel 2015.