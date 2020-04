L’allarme del Papu Gomez: “sarà dura tornare a giocare”

La Serie A sta lavorando alla ripresa dei campionati, l’intenzione è quella di tornare in campo e concludere la stagione. Ma c’è anche chi è perplesso e tra questi pure il Papu Gomez. “Quando riprenderemo a lavorare sul campo, dopo più di due mesi senza nemmeno una partitella, sarà dura”, ha detto il calciatore dell’Atalanta, durante un workout in videoconferenza sul canale Facebook di Perform, il suo fitness center di Bergamo, in compagnia dell’ex compagno Andrea Petagna. “Se si torna a giocare, sarà difficile anche allenarsi in estate, con 30 gradi, perché non ci siamo abituati”, ha ribadito il Papu.