“Il gol fantasma di Muntari fu solo un episodio. Vi spiego perché buttammo via quel campionato”: parla Amelia

Marco Amelia, secondo portiere del Milan della stagione 2011-2012, è tornato a parlare di quel famoso campionato e dello scudetto perso, a detta dei rossoneri, per il gol fantasma di Muntari contro la Juventus (palla ampiamente oltre la linea ma rete non convalidata). Lo ha fatto durante una diretta Instagram con Mauro Suma, giornalista e tifoso del Milan: “Quel gol è ciò che risalta maggiormente, però avevamo 7 punti di vantaggio sulla Juventus. Eravamo in corsa ancora per la Champions League e passammo il turno a Londra contro l’Arsenal; già lì c’era nervosismo, perché eravamo vicini a vincere il secondo campionato di fila e poi c’era il Barcellona. Avevamo due partite abbordabili in casa contro Fiorentina e Bologna ma non ne vincemmo neanche una. Quelle due partite ci fecero buttare via quel campionato e probabilmente hanno segnato il futuro del Milan. Forse non sarebbero andati via Thiago Silva e Ibrahimovic e avremmo potuto continuare il bel percorso che avevamo intrapreso. Il nervosismo era presente in ogni situazione, tutto veniva criticato e questo purtroppo ci ha tolto delle energie mentali e delle certezze”.