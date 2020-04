Ansia nel mondo dello sport: uomo accoltellato, è in gravi condizioni [NOME e DETTAGLI]

Il mondo dello sport è in ansia per le condizioni di Ivan Di Berardino. Secondo quanto riporta Fan Page l’ex campione italiano di pugilato è stato picchiato e accoltellato all’addome nella tarda serata di ieri ad Avezzano. E’ stato inoltre sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed al momento si trova in prognosi riservata. Tre persone sono state e denunciate, la loro posizione è al vaglio della magistratura e potrebbe scattare l’accusa di tentato omicidio. Di Berardino è stato raggiunto da tre persone e accoltellato al fegato. Aggredito anche il nipote che era in sua compagnia. Adesso sarebbe in gravi condizioni, con le prossime ore determinanti per la sua vita.