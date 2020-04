Arat Hosseini, la rovesciata del bambino prodigio che ha stregato Messi [VIDEO]

Si chiama Arat Hosseini ed è considerato già un bambino prodigio. La sua grande passione è il calcio ed in particolar modo il Barcellona, uno dei club più importanti della storia del calcio e quindi seguito con grande passione anche dai più piccoli. Il suo idolo è Lionel Messi, il giovane iraniano lo sta studiando sotto ad ogni di vista per riuscire ad avvicinarsi alla sua qualità. Per il momento è una star di Instagram, ma il futuro potrebbe essere in una grande squadra, magari al Barcellona. Ha tutte le potenzialità per diventare una star a livello internazionale. Veramente sorpreso proprio Messi, like e commento: “Grazie, davvero impressionante. Vedo che sei davvero bravo, un abbraccio”. In basso il video con la grande giocata.