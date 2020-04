L’Arsenal torna ad allenarsi: le procedure seguite dal club inglese

Si torna in campo. L’Arsenal riprende gli allenamenti in vista della ripresa dei campionati, la Premier League è al lavoro per completare la stagione. I Gunners sono il primo club in Inghilterra a riprendere l’allenamento, la squadra di Arteta è tornata al lavoro, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, ovvero il mantenimento della distanza, il lavoro individuale e separato, con un massimo di cinque calciatori in ciascuno dei 10 campi da gioco del complesso sportivo, e con sessioni d’allenamento di massimo un’ora. Come riportano il Times e la Bbc l’obiettivo è riprendere il campionato l’8 giugno per completare tutto a fine luglio. Gli allenamenti di gruppo dovrebbero iniziare il 18 maggio.