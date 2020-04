Notte da incubo per un ex Serie A, legato ad una sedia e derubato nella sua villa [NOME e DETTAGLI]

Notte da incubo per l’ex terzino di Arsenal, Chelsea e Roma Ashley Cole. L’inglese è stato aggredito nella sua villa di Londra. A riportare la notizia è il quotidiano ‘The Sun’. Ashley Cole, attualmente opinionista e manager delle giovanili del Chelsea, si trovava all’interno dell’abitazione, vista l’emergenza Coronavirus. I ladri sono entrati nella sua casa dalla porta sul retro, l’hanno minacciato e legato ad una sedia, per poi svaligiare l’appartamento. Il tabloid parla di una fonte rimasta riservata che ha raccontato l’accaduto: “Un’esperienza terrificante: i rapinatori, che addosso avevano tuta mimetica e passamontagna, erano professionisti e sapevano esattamente cosa fare e come muoversi. Hanno studiato Ashley Cole e hanno studiato sicuramente tutto in anticipo”.