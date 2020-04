Atalanta, senti Gosens: “Vogliamo tornare a giocare e restituire ai tifosi tutto l’affetto che ci hanno dato”

La ripresa del campionato di Serie A continua ad essere il tema centrale nelle interviste dei calciatori. Anche Robin Gosens, tedesco dell’Atalanta, ne ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Giocare ad agosto? Sarebbe curioso, ma per me non cambierebbe nulla. Vorremmo poter tornare a giocare la Champions League, non vorrei che la nostra avventura finisse così. Vogliamo restituire ai tifosi tutto l’affetto che ci hanno dato. Spero che dopo il virus si possa apprezzare la vita in un altro modo ed essere felici anche con le piccole cose”.