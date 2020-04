“Se vinciamo la Champions League, pizza per 1000 persone fatta da me, e poi invito tutti a una festa”. Semplice e veloce Marten De Roon. E’ questa la promessa del centrocampista dell’Atalanta in caso di vittoria della Coppa con le grandi orecchie. Il calciatore nerazzurro ha risposto così ad una domanda fattagli sul suo profilo Instagram.