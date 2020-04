L’attacco a Mbappé: “Si comporta come Neymar, infastidisce me e anche i suoi compagni”

Uno dei calciatori in prospettiva più forti al mondo, se non il migliore, con tanti trofei già conquistati e una carriera che si prospetta sempre più rosea. Ma c’è anche chi fa notare alcuni suoi comportamenti sbagliati e che potrebbero non aiutarlo in futuro. Stiamo parlando di Kylian Mbappé e delle critiche mosse da parte del connazionale Emmanuel Petit, ex Monaco, Arsenal, Barcellona e Chelsea.

“Mbappé è migliorato sicuramente in questi ultimi tre anni – rivela Petit a Maxifoot – È arrivato nel mondo del calcio con un potenziale incredibile, era un diamante da lucidare. Si è trasferito in un club importante, in un club popolato da stelle. Ha dovuto affrontare tutto quello che deriva da questo sia dentro che fuori dal campo. Anche nelle sue statistiche è decisamente migliorato e ha dimostrato grande maturità in molte aree. Tuttavia, tende a infastidirmi sempre di più… Spesso forza troppo determinate giocate. Decide cosa fare e prova in ogni modo a farlo. Spesso è fastidioso persino con i suoi stessi compagni. Dimentichiamo per un attimo che è giovane. Ha già dimostrato grandi cose, ma come spesso accade gli chiediamo sempre di più. Quello che fa è incredibile e ha un futuro luminoso davanti a sé. Ma fare pressione su te stesso perché vuole vincere il Pallone d’Oro è fastidioso. Deve stare attento con il suo comportamento. Fa troppo come Neymar e questo potrebbe ritorcersi contro di lui”.