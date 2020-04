Il ragazzino che palleggia sul tapis-roulant in movimento: il VIDEO spopola sul web

Ci sono i ragazzini che a 12 anni studiano per il compito di matematica del giorno. O quelli che giocano alla playstation. E poi c’è chi si mette a palleggiare coi piedi e a portar palla ad una velocità disarmante su un tapis-roulant in movimento. C’è un VIDEO che spopola sul web, pubblicato dalla pagina Facebook ‘Barça Academy’. Il protagonista è un ragazzino che, con un’invidiabile semplicità, conduce la sfera come se fosse un Messi qualsiasi (e magari lo diventerà, vista la scuola da cui proviene). Corre sul tapis-roulant (ad alta velocità), palleggia e controlla il pallone. Chapeau! Ma se si parla di Barcellona, e di piccoli talenti, lo stupore non è poi tanto…