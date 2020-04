Bambino vuole i capelli come quelli di Ronaldo (il portoghese), ma il padre è un fan del “Fenomeno” e la combina grossa: il VIDEO fa il giro del web

La quarantena sta costringendo le persone a restare in casa per contenere l’emergenza Coronavirus. I barbieri sono chiusi e bisogna cercare di cavarsela da soli. Ecco perché in tanti ricorrono ad un taglio “fai da te”. E’ diventato virale il video di un bambino, tifoso del Chelsea ma con CR7 come idolo, che chiede al padre un taglio di capelli simile a quello del portoghese. Ma il padre, che evidentemente ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore, ha deciso di dare una lezione al piccolo. Chissà se sia goliardia o vendetta o un modo di educare, fatto sta che il genitore, incurante della richiesta del figlio, ha deciso per l’acconciatura a mezzaluna, quella di Ronaldo “il Fenomeno” ai Mondiali del 2002. Forse è la differente generazione che ha fatto scartare al padre Cristiano Ronaldo, idolo dei giovani moderni. Guardandosi allo specchio il bambino ha scoperto il fattaccio. Esperimento fallito e tante lacrime. Quelle del padre, però, sono per le risate una volta visto il risultato e il commento finale lo conferma: “C’è un solo Ronaldo”. E sarà bene che il bambino impari la lezione, perché non solo il padre sta studiando le acconciature di Abel Xavier e Taribo West, ma anche perché lo ha minacciato pesantemente: “e smettila di piangere, altrimenti la prossima volta te li faccio come Pandev”. In basso il VIDEO.