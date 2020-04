Barcellona, terzo caso di positività al Coronavirus [NOME e DETTAGLI]

Dopo i medici Ramon Canal e Josep Antoni Gutierrez, c’è un altro caso di positività al Coronavirus in casa Barcellona. Si tratta del vicepresidente Jordi Cardoner. La notizia, emersa nelle ultime ore, è stata confermata dal ‘Mundo Deportivo’. Cardoner sta tuttavia proseguendo a casa i suoi regolari giorni di isolamento. Non ha avuto complicazioni e si sta gradualmente riprendendo dopo i primi giorni di malattia. Stessa sorte, per fortuna, per i due medici sopracitati, che hanno attraversato la fase più critica.