Barone denuncia: “La Fiorentina fattura 93 milioni di euro, l’Everton 213. Il calcio italiano non può competere”

“Nel 2018/19 la Fiorentina ha avuto un fatturato di 93 milioni di euro. Senza prendere squadre troppo blasonate, faccio l’esempio dell’Everton, hanno fatturato 213 milioni. Il calcio italiano oggi, e non solo la Fiorentina, senza uno stadio di proprietà non può competere. Non si può sperare di competere con club che hanno preso questo vantaggio economico dalle altre, dobbiamo avere leggi e percorsi più facili e accessibili per le infrastrutture”. Queste le parole, a TMW Radio, del direttore generale della Fiorentina Joe Barone.