Beppe Dossena, il calcioscommesse e la truffa a Garrone. La tresca con la moglie di Roberto Mancini e il coro

Nato a due passi dallo Stadio San Siro, Giuseppe Dossena (detto Beppe) ha iniziato a giocare nell’Alcione. In carriera ha vestito le maglie di Torino, Pistoiese, Cesena, Bologna, Udinese, Sampdoria, Perugia. Ha indossato anche la divisa della Nazionale italiana per 38 volte, segnando un gol. Finita la carriera da calciatore ha iniziato ad allenare: Triestina, Ghana, Al-Ittihad, Paraguay. Albania, Al Ittihad Tripoli, Lodigiani e St George. Nelle indagini relative il Totonero del 1980 viene citato il suo nome anche se non gli venne formalizzata nessuna accusa. Carlo Petrini lo tira in ballo anche in seguito come un protagonista attivo di vicende su scommesse. Nel 1987 si candidò in politica con il PSI, anche grazie alla stretta amicizia con il segretario di partito Bettino Craxi. Nel 2008 Dossena è condannato in primo grado a otto mesi di reclusione (con la condizionale), oltre a una multa di 600 euro, per il reato di tentata truffa ai danni di Riccardo Garrone, pena cancellata nel 2010 per sopravvenuta prescrizione.

Dossena ha parlato della povertà in cui versano alcuni ex calciatori, facendo molto scalpore: “Sono in migliaia, e dobbiamo aiutarli non con soldi, ma con servizi socio-sanitari per fargli vivere un post carriera dignitoso o una serena terza età”. La vicenda più famosa che vede coinvolto Beppe Dossena è quella relativa alla moglie di Roberto Mancini, suo ex compagno di squadra alla Sampdoria. Era un pomeriggio di inizio gennaio nel 1989 e a Bogliasco, il campo dove la Sampdoria di Boskov si allenava, Beppe Dossena chiese al suo grande amico Gianluca Vialli un favore: prestargli casa per andarci con una donna, visto che da lui c’era la moglie. Vialli acconsentì, d’altronde doveva uscire con i compagni Salsano e Mancini, ma pensò di fare uno scherzetto all’amico Dossena per “rovinare” la tresca. Dopo la cena i tre si precipitano a casa Vialli per vedere con chi se la spassasse Dossena. E sorpresa…vi trovarono la signora Mancini. Ne nacque un furioso litigio. La storia venne fuori e i tifosi del Genoa intonarono un coro tutt’oggi celebre: “E Filippo non lo sa che Dossena è suo papà”, alludendo alla paternità del figlio di Mancini. Le conseguenze di questo episodio furono drastiche, Dossena venne allontanato nel 1991 dalla squadra e non tornò più a Genova, nemmeno in occasione della festa per i 60 anni della Samp, in quanto tra gli invitati, compariva anche Roberto Mancini.