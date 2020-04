Bergomi: “Vi racconto di quando facemmo piangere Trapattoni. Coronavirus? Un mese fa mi sono preoccupato…”

L”ex difensore e capitano dell‘Inter Beppe Bergomi è stato intervistato da Passioneinter.com nella rubrica in diretta Instagram #ASKPASSIONEINTER. Diversi gli argomenti trattati: del momento attuale, della sua carriera da calciatore e di quella attuale di telecronista.

CORONAVIRUS – “Ho avuto qualche problema all’inizio perché non avevo avuto la giusta percezione ed ero in giro per l’Italia, prima a Napoli e poi a Perugia. L’otto sera ho iniziato a non star bene ed ho avuto un po’ di febbre, adesso sono bene e sono in casa, al massimo scendo in giardino per prendere una boccata d’aria”.

TRAPATTONI E L’INTER DEI RECORD – “L’anno dopo le olimpiadi di Seul perdemmo nel gironcino di Coppa Italia contro la Fiorentina, finendo eliminati. La Gazzetta massacrò il tecnico, ma con alcuni giocatori ci recammo da lui e dicemmo di essere al suo fianco. Lui si commosse, credo che pianse. Da allora ci siamo compattati ed è iniziata la nostra cavalcata”.

TELECRONACHE – “Con Fabio abbiamo caratteri diversi, ma proprio per questo ci completiamo. Parliamo di una mente superiore, sa cinque lingue ed ha scritto tanti libri. Come si prepara una telecronaca? Noi siamo avvisati una settimana prima della squadra che commenteremo, abbiamo dei siti di riferimento per rivedere le partite e studiare al meglio. Io leggo molto i dati per conoscere al meglio le squadre”.